Controlli a tappeto dei carabinieri nelle frazioni per prevenire i furti in abitazione

Continuano i controlli dei carabinieri sul territorio. Nelle scorse serate, l’attenzione dei militari dell’Arma si è concentrata nella frazione di Francolino. Nell’orario più delicato, quello dell’imbrunire, durante il quale i movimenti per potenziali malintenzionati potrebbero essere più. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Controlli a tappeto in centro, in zona stazione, a Sant’Agabio e in altri quartieri della città. La Polizia di Stato, con il Reparto Prevenzione Crimine di Torino e le Polizie Locali di Novara e Trecate, in un pomeriggio ha controllato 177 persone. Operazione che ha - facebook.com Vai su Facebook

Controlli a tappeto fino a Capodanno: le disposizioni del Comitato sicurezza Vai su X

Zona stazione controllata a tappeto, locali e automobilisti sotto l'occhio dei carabinieri - Nella serata di venerdì i militari hanno identificato più di 80 individui. Si legge su udinetoday.it

Controlli mirati dei carabinieri della stazione di Correggio - Nella giornata del 3 dicembre scorso, dalle 18:00 a notte inoltrata, i carabinieri della stazione di Correggio, con il supporto di altre pattuglie della compagnia di Reggio Emilia e dei colleghi del n ... Lo riporta sassuolo2000.it

Operazione congiunta delle forze dell'ordine: controlli a tappeto anche in bar e discoteche - Sono stati controllati 7 tra bar e discoteche, ubicate in varie zone del Comune di Vicenza: in centro, nella zona ovest e nella zona est. Scrive nordest24.it

Controlli a tappeto dei Carabinieri in Val d’Agri: denunce per guida alterata, identità false e truffa online - Nel quadro di una strategia operativa volta a garantire la sicurezza reale e percepita attraverso una presenza capillare e costante sul territor ... Secondo ivl24.it

A Correggio controlli a tappeto per rispondere all’ondata di furti - CORREGGIO (Reggio Emilia) – Per rispondere all’ondata di furti che ha colpito il paese nei giorni scorsi, dalle ore 18 di mercoledì, 3 dicembre, fino a notte inoltrata i carabinieri della stazione di ... Come scrive reggionline.com

Controlli a tappeto nel Potentino: sequestri di droga e due arresti - Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha disposto una strategica e capillare intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territo ... Da ivl24.it