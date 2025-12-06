Controlli a San Cristoforo | tolleranza zero per chi guida senza casco

Una vasta operazione di controllo è stata condotta nei giorni scorsi nel quartiere San Cristoforo dalla Polizia di Stato con un obiettivo chiaro: contrastare il pericoloso fenomeno della guida senza casco su moto e scooter. L'iniziativa rientra in un piano mirato della Questura di Catania per rafforzare la sicurezza stradale e tutelare l'incolumità di tutti gli utenti della strada. Sicurezza stradale al centro dell'operazione. Il servizio di pattugliamento ha interessato strade e piazze del quartiere, con particolare attenzione ai motociclisti sorpresi senza il casco protettivo.

