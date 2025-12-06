Controllata auto ad alta velocità a Lesignana | a bordo un 25enne sorpreso con cocaina
La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 25 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
