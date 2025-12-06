Contro l’antisemitismo a titolo personale? Anche no Il silenzio di Landini sul pestaggio ai delegati Uilm

Ilfoglio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al direttore - Piero Fassino parla alla Knesset e ribadisce che Israele è una democrazia? Giuseppe Provenzano: “Non era lì per il Pd”. I senatori di Area riformista del Pd presentano in Senato (primo firmatario Graziano Delrio) una proposta di legge “per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo”? Francesco Boccia: “Il gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. Il senatore Delrio lo ha depositato a titolo personale”. August Bebel: “L’antisemitismo è il socialismo degli imbecilli” (Congresso Spd di Colonia, 1893). Michele Magno   Antonio Polito, ieri su X, lo ha scritto benissimo: nel Pd la lotta all’antisemitismo ormai è a titolo personale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

contro l8217antisemitismo a titolo personale anche no il silenzio di landini sul pestaggio ai delegati uilm

© Ilfoglio.it - Contro l’antisemitismo a titolo personale? Anche no. Il silenzio di Landini sul pestaggio ai delegati Uilm

Argomenti simili trattati di recente

Il Pd si smarca da Delrio. Boccia: "Il ddl sull'antisemitismo è stato presentato a titolo personale" - Il capogruppo in Senato spiega che la proposta "non rappresenta la posizione del gruppo né quella del partito". Si legge su ilfoglio.it

Aggressioni contro medici e infermieri, più controlli e formazione del personale - Lo hanno siglato la Prefettura e la Asl di Taranto per rafforzare la cooperazione con le forze ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Contro L8217antisemitismo Titolo Personale