Al direttore - Piero Fassino parla alla Knesset e ribadisce che Israele è una democrazia? Giuseppe Provenzano: “Non era lì per il Pd”. I senatori di Area riformista del Pd presentano in Senato (primo firmatario Graziano Delrio) una proposta di legge “per la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo”? Francesco Boccia: “Il gruppo del Pd al Senato non ha presentato alcun disegno di legge in materia di antisemitismo. Il senatore Delrio lo ha depositato a titolo personale”. August Bebel: “L’antisemitismo è il socialismo degli imbecilli” (Congresso Spd di Colonia, 1893). Michele Magno Antonio Polito, ieri su X, lo ha scritto benissimo: nel Pd la lotta all’antisemitismo ormai è a titolo personale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Contro l'antisemitismo a titolo personale? Anche no. Il silenzio di Landini sul pestaggio ai delegati Uilm