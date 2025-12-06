L’Arengo introduce un contributo straordinario una tantum a fondo perduto, destinato a tutte le micro e piccole imprese del commercio al dettaglio in sede fissa del settore non alimentare che esercitano la loro attività nel territorio comunale. La giunta ha dato il via libera all’intervento proposto dall’assessore al commercio, Laura Trontini, e a breve sarà avviata una procedura a evidenza pubblica a cui potranno partecipare coloro che avranno i requisiti previsti. "Si tratta – spiega il sindaco Marco Fioravanti – di un’operazione molto importante, perché oltre a dare un aiuto concreto al tessuto economico locale vogliamo anche ribadire la nostra vicinanza ai piccoli imprenditori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contributo alle attività no food