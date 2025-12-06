Contratto metalmeccanici il 9 dicembre assemblea Fiom a Napoli con De Palma

Ildenaro.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 9 dicembre, alle ore 9.30, presso il Centro Congressi dell’hotel Ramada di Napoli, si terrà l’assemblea generale della Fiom di Napoli per illustrare i contenuti dell’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro dei metalmeccanici e le ragioni dello sciopero generale nazionale proclamato dalla CGIL per venerdì 12 dicembre. Ai lavori assembleari parteciperà Nicola Ricci, Segretario generale CGIL Napoli e Campania, e saranno conclusi da Michele De Palma, Segretario generale nazionale Fiom. Dopo 40 ore di sciopero e più di un anno di trattativa è stato rinnovato il Contratto per oltre un milione e mezzo di metalmeccanici, ora si tratta di convocare in tutte le fabbriche le assemblee affinché con il voto le lavoratrici ed i lavoratori si esprimano democraticamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

