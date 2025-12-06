Continassa Juve | vigilia di Napoli Juventus le possibili scelte di Spalletti per il big match del Maradona

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Juve. Per il match di domani (partenza fissata alle 10.30 da Caselle), sempre assenti Pinsoglio, Bremer, Rugani, Gatti, Vlahovic mentre da valutare il possibile rientro di Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: vigilia di Napoli Juventus, le possibili scelte di Spalletti per il big match del Maradona

Approfondisci con queste news

Io,noi & la Vecchia Signora Juventus. . DALLA CONTINASSA - facebook.com Vai su Facebook

È ufficiale: i "Baccanali Spallettiani" e i "Baccanali Allegriani" in corso di svolgimento a Torino e a Milano sono momentaneamente sospesi. Juve e Milan si scusano per il disagio Il pareggio casalingo della Juventus nel derby col Toro quattro giorni dopo l'1-1 c Vai su X

Il silenzio di Conte alla vigilia della Juventus fa rumore: le scelte dell'allenatore del Napoli e l'emergenza a centrocampo - Silenzio stampa in casa Napoli che rimane isolata e concentrata sul big match contro la Juventus, Conte non parla prima di una partita da oltre un mese ... Si legge su msn.com

Conte non parla prima della Juve, Spalletti non dorme a Napoli: si avvicina il big match - Antonio Conte, come spesso capita nelle settimane di coppe, eviterà la conferenza più complicata della stagione, quella alla vigilia della. Come scrive tuttomercatoweb.com

Perin Juve, buone notizie dalla Continassa verso il Napoli: ci sono aggiornamenti importanti sul portiere, out in Coppa Italia - Perin Juve, il portiere ha lavorato a parte: smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori in Coppa Italia, punta alla convocazione col Napoli Arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria de ... Secondo juventusnews24.com

Juventus, la decisione di Spalletti: ritiro al J Hotel e partenza per Napoli nel giorno della partita - La Juventus, come riporta La Gazzetta dello Sport, non lascerà Torino fino al giorno della partita, ... Lo riporta calciomercato.com

Juve, ritiro blindato alla Continassa: Spalletti sceglie la trasferta “in giornata” per il ritorno da ex al Maradona - La Juventus resterà alla Continassa fino al giorno della partita contro il Napoli: Spalletti ha deciso di evitare la notte nel capoluogo campano per ridurre al minimo le distrazioni, anche alla luce d ... Segnala ilnapolionline.com

Serie A: Napoli-Juventus in campo domenica alle 20:45 DIRETTA - "Ci siamo chiariti tra di noi, con il mister, che comunque ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. ansa.it scrive