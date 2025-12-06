Conte rischia l' inchiesta | circonvenzione di Elly Si scherza forse
Dal 12 marzo 2023, giorno in cui Elly Schlein fu proclamata segretaria del Pd, a oggi 6 dicembre 2025, sono passati 1000 giorni tondi tondi. A noi Elly è simpatica: ha un sorriso sincero, e – così ci dicono in tanti – pare sia davvero una bella persona. Certo, non si comprende bene tutto quello che dice: mentre la parte che si capisce, in genere, è sbagliata. Scherzi a parte, c‘è un problemone: la politica è una brutta bestia, ha le sue regole e non perdona. E, dopo questi mille giorni, la segreteria Schlein ha i contorni di una vera e propria “incompiuta”. Elly ha inseguito ogni tipo di estremismo (la Cgil i pro Pal, i giustizialisti) per mostrarsi “testardamente unitaria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il Casottel è una piccola cascina ottocentesca situata nel quartiere Corvetto che oggi rischia di non esistere più perché il Comune di Milano non gli ha rinnovato il contratto d’affitto. La proprietaria, Martina Conte, ha spiegato a Fanpage.it cosa sta succedendo: - facebook.com Vai su Facebook
Il #Napoli espugna l’Olimpico grazie al gol di #Neres, #Conte vince la terza partita consecutiva e aggancia in testa il #Milan. Partita equilibrata, decisa dopo la mezz’ora da un episodio contestato: con la Roma in attacco, intervento in scivolata di #Rrhamani su Vai su X
