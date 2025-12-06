Conte rischia l' inchiesta | circonvenzione di Elly Si scherza forse

Dal 12 marzo 2023, giorno in cui Elly Schlein fu proclamata segretaria del Pd, a oggi 6 dicembre 2025, sono passati 1000 giorni tondi tondi. A noi Elly è simpatica: ha un sorriso sincero, e – così ci dicono in tanti – pare sia davvero una bella persona. Certo, non si comprende bene tutto quello che dice: mentre la parte che si capisce, in genere, è sbagliata. Scherzi a parte, c‘è un problemone: la politica è una brutta bestia, ha le sue regole e non perdona. E, dopo questi mille giorni, la segreteria Schlein ha i contorni di una vera e propria “incompiuta”. Elly ha inseguito ogni tipo di estremismo (la Cgil i pro Pal, i giustizialisti) per mostrarsi “testardamente unitaria”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

