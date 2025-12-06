Conte ha trasformato il Napoli | Spalletti resta il top Parla Giaccherini doppio ex di Napoli e Juve

"> Emanuele Giaccherini oggi è opinionista televisivo, ma prima ha vissuto da protagonista i mondi di Juventus e Napoli. Due stagioni in bianconero, 18 mesi in azzurro, una Supercoppa vinta nel 2012 proprio contro il Napoli, e un passato vissuto sotto la guida di Antonio Conte. Una figura ideale, dunque, per leggere la vigilia del big match del Maradona. Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Giaccherini torna anzitutto sui suoi ricordi bianconeri: «A Torino ho vissuto due anni meravigliosi: ho imparato tantissimo stando accanto a campioni come Pirlo, Buffon e Del Piero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - «Conte ha trasformato il Napoli: Spalletti resta il top». Parla Giaccherini, doppio ex di Napoli e Juve

Approfondisci con queste news

"A Tutto Napoli" su Tele A Antonio Conte è semplicemente un top allenatore. E lo sta dimostrando, partita dopo partita. Nelle ultime sfide con Atalanta e Roma ha trasformato il Napoli: squadra corta, idee chiare, intensità feroce e mentalità da big. Ha pre - facebook.com Vai su Facebook

"CONTESSA S.A.S. DI CONTE GIUSEPPINA" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Trasformare le crisi in opportunità è darwinismo: Conte ha affrontato l’emergenza creando un nuovo Napoli (che funziona) - Conte ha saputo cavalcare l'emergenza e ha trasformato il Napoli, è l'essenza del darwinismo: sopravvive chi sa adattarsi ai cambiamenti ... Da ilnapolista.it

L'idea di Conte e tre mosse decisive: così è nato il nuovo Napoli - Il modulo scelto nell’emergenza e il rilancio di Beukema, Lang e Neres: il tecnico è tornato protagonista in campionato e Champions ... msn.com scrive

Napoli trasformato: Conte ritrova vittoria e nuova identità - Napoli trasformato: Conte ritrova vittoria e nuova identità La risposta che il Napoli aspettava è arrivata nel modo più netto possibile: una settimana ... Segnala forzazzurri.net

Napoli, la rivoluzione di Conte: da “fine ciclo” a rinascita totale - Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Fabio Mandarini analizza l’impatto immediato di Antonio Conte sul Napoli tra il 9 e il 30 novembre, un arco temporale che il giornalista de ... Scrive napolipiu.com

Napoli, tutti gli infortuni di una stagione stregata per Conte - Ecco l'elenco dei giocatori che si sono dovuti fermare in questa stagione, le partite saltate le cause degli infortuni. Come scrive panorama.it

Il Napoli di Conte sfata la maledizione degli ottavi di Coppa Italia. Neres stavolta ha fallito l’appuntamento (Gazzetta) - Le ultime quattro stagioni avevano segnato l’eliminazione sorprendente e anticipata del Napoli. Lo riporta ilnapolista.it