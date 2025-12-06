Conte elogiato da Spalletti alla vigilia di Napoli Juve | Ci siamo incontrati molte volte lui è un allenatore top Le parole sull’ex bianconero!

Conte, allenatore del Napoli, è stato elogiato così da Spalletti nella conferenza stampa pre Juventus. Le sue dichiarazioni. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Juve, Luciano Spalletti ha espresso questo pensiero nei confronti del suo ‘rivale’, Antonio Conte. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. PRIMA VOLTA CHE SFIDA CONTE – «Ci siamo incontrati molte volte, in giro, una volta si è giocata un’amichevole contro, a Coverciano ci siamo incontrati. È un allenatore bravo, lo ha fatto vedere anche quest’anno. Come persona non ho la possibilità di dire niente, non lo frequento quotidianamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte elogiato da Spalletti alla vigilia di Napoli Juve: «Ci siamo incontrati molte volte, lui è un allenatore top». Le parole sull’ex bianconero!

