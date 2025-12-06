Condannato per spaccio di hashish sconterà 3 anni e mezzo in carcere

Un 47enne marocchino residente a Verdellino è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Zingonia in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo, già in affidamento in prova per precedenti condanne legate all’immigrazione e allo spaccio, è stato riconosciuto colpevole di traffico internazionale di droga per fatti avvenuti tra il 2022 e il 2023. Le indagini avevano documentato due cessioni rilevanti: quasi 11 chili di hashish venduti nel gennaio 2023 per un guadagno di circa 15 mila euro, e altri 8 chili ceduti nel febbraio successivo. Revocato l’affidamento in prova, l’Autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento in carcere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

