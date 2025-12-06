Concorsi scuola i dati degli idonei non possono essere pubblicati on line Ecco perché
Per le finalità di pubblicità legale e di trasparenza amministrativa della graduatoria finale, il Garante della privacy assicura solo ed esclusivamente la pubblicazione online dei dati dei soli partecipanti risultati vincitori nei concorsi dell'amministrazione pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
