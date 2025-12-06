Concerto di Natale della Polizia di Stato | musica e dimostrazioni ad Avellino

Nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, in data 7 dicembre p.v., alle ore 18,30, presso il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” di Avellino, si terrà il Concerto della Banda musicale della Polizia di Stato diretta dal Maestro Maurizio Billi, alla presenza del Ministro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CONCERTO DI NATALE 2025 - Julijana Despotoska e Angela Nikolovska https://www.tempietto.eu/tickets/ Venerdì 25 Dicembre 2025 ore 18.00 Gioie barocche e sogni macedoni Festival Musicale delle Nazioni – Concerti del Tempietto Piazza Campitelli, 9 - - facebook.com Vai su Facebook

Concerto di Natale 2025 dell’Università Federico II unina.it/it/w/concerto-… Vai su X

Concerto di Natale della Polizia - alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale Carlo Gesualdo il Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, alla presenza del Ministro dell’Interno ... Lo riporta irpinia24.it

Concerto di Natale ad Avellino - Domenica 7 dicembre alle ore 18:30 si terrà, presso il Teatro Comunale “Carlo Gesualdo”, il Concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, con la ... Da irpinia24.it

Concerto di Natale al teatro Gesualdo di Avellino, prenotazioni (gratis) entro il 6 dicembre - Nell’ambito del programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, il 7 dicembre 2025 avrà luogo, a partire dalle ore 17:30 in Piazza Castello la Cerimonia di accensione delle ... Da corriereirpinia.it

Luminarie e concerto di Natale: il 7 dicembre ci sarà anche il Ministro Piantedosi - Sarà inaugurato domenica 7 dicembre il Natale avellinese: prevista anche la partecipazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Segnala irpinianews.it

Natale ad Avellino - Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al Teatro Gesualdo. - & Nell’ambito del programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Avellino, il giorno 7 dicembre 2025 avrà luogo:- Riporta tusinatinitaly.it

Il concerto di Natale della fanfara della Polizia di Stato - La Stazione Termini si è trasformata in un luogo di emozione e vicinanza in occasione del Concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato, un appuntamento che anche que ... Secondo msn.com