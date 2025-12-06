Concerti laboratori e degustazioni Si accende l’atmosfera del Natale

"Territori Forti e Fluidi" accende il Natale nelle aree interne. Il programma è stato presentato a Ussita dalla sindaca Silvia Bernardini con la vicesindaca di Visso Sara Tomani, i primi cittadini Pietro Cecoli di Monte Cavallo, Alfredo Riccioni di Castelsantangelo sul Nera, Massimo Citracca di Valfornace, oltre al presidente dell'associazione turistica Altonera Francesco Ferranti e alla vicepresidente della Pro Loco Ussita 7.1 Milena Bruni. Presente anche la sottosegretaria alla presidenza della giunta regionale Silvia Luconi. A Valfornace lunedì, alle 16 in piazza Vittorio Veneto, ci sarà una speciale performance artistica "Un Babbo Natale in più" a cura degli attori Elena Fioretti e Mirco Abbruzzetti di Look Up aps e la consegna delle letterine a Babbo Natale; a seguire, Canzoni sotto l'albero con il coro di voci bianche Akademia.

