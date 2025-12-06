Conceiçao e il gol perduto | per Spalletti non è un problema Lo apprezza per un motivo e lo schiera titolare col Napoli
al Maradona. Francisco Conceiçao, l’ interprete del calcio libero nella Juventus, si prepara ad affrontare il Diego Armando Maradona con una determinazione a dir poco feroce. Il giovane portoghese è fatto così: questione di famiglia, questione di ambizioni da coltivare. La sua missione è giocare per la squadra, ma il suo momento è segnato da un paradossale dualismo tra creatività e finalizzazione. Il paradosso dell’inconsistenza: crea molto, realizza poco. La situazione attuale di Conceiçao si riassume in un punto di partenza cruciale: crea molto e realizza solo una parte delle sue buone intenzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
A Taranto Walter Veltroni presenta “Dallamericaruso, Il concerto perduto” Un unico biglietto per assistere alla proiezione e al talk con il regista romano e per visitare la mostra immersiva “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra” Ancora pochi - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic sbaglia un gol clamoroso, la reazione furiosa di Spalletti. Sui social: "È tornato Allegri?" - 0 allo Zini contro la Cremonese: cross basso di McKennie, Vlahovic va in spaccata, colpisce il pallone, ma non riesce a inquadrare lo specchio della ... Come scrive corrieredellosport.it