L’Hadoken è uno dei tanti simboli di un’intera generazione. Riuscire a praticarla e gestirla con sano tempismo era follia pura. Anzi, un vero e proprio obiettivo di vita. Devo essere sincero: il mio primo Street Fighter è stato Alpha 3, almeno nella misura in cui per “primo” intendo quel capitolo su cui sono riuscito a spendere un quantitativo impressionante – e incalcolabile – di ore. Solo pochi anni prima avevo fatto la conoscenza di Street Fighter II, giocato su SEGA Saturn assieme al più classico compagno di scuola: mazzate allucinanti, ma c’era la gioia e la possibilità di vedere riflessi in quel gioco parte degli archetipi degli anni 80 e 90. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Con Street Fighter ho imparato a suonare