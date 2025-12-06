Con Street Fighter ho imparato a suonare
L’Hadoken è uno dei tanti simboli di un’intera generazione. Riuscire a praticarla e gestirla con sano tempismo era follia pura. Anzi, un vero e proprio obiettivo di vita. Devo essere sincero: il mio primo Street Fighter è stato Alpha 3, almeno nella misura in cui per “primo” intendo quel capitolo su cui sono riuscito a spendere un quantitativo impressionante – e incalcolabile – di ore. Solo pochi anni prima avevo fatto la conoscenza di Street Fighter II, giocato su SEGA Saturn assieme al più classico compagno di scuola: mazzate allucinanti, ma c’era la gioia e la possibilità di vedere riflessi in quel gioco parte degli archetipi degli anni 80 e 90. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo il successo pazzesco della variant di Street Fighter Vol. 1, torniamo con la variant di Street Fighter Vol. 2 di Tora Edizioni in esclusiva Il Covo del Nerd, disponibile solo nei nostri store e online. Se vi siete persi il primo volume è il momento di rimediare, p - facebook.com Vai su Facebook
Ecco come ho dato vita a Shen Long di Street Fighter 2 grazie all'IA - Il personaggio segreto inesistente di Street Fighter 2 nato da un errore di traduzione ed alimentato da mitici pesci d’aprile delle riviste anni ’90. Riporta everyeye.it