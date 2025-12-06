con le sue nuance cioccolato cuoio castagna o ebano il cappotto marrone soppianta il classico camel coat e diventa un trend super versatile

Per molto tempo è stato messo da parte in favore di altre sfumature neutre come il nero, il beige e il cammello. Ora però le cose sono cambiate e il marrone è al centro delle tendenze della stagione fredda 202526. Declinato in ogni sua nuance e per ogni capo del guardaroba. Se c’è però un pezzo che è ormai diventato veramente un must di questi mesi è il cappotto marrone. Cioccolato, cuoio, castagna o ebano, questo capospalla è ormai dappertutto. In versione classica o a vestaglia con cintura coordinata, midi o maxi, con qualche incursione anche nei modelli più corti. Spaziando tra proporzioni regular e oversize. 🔗 Leggi su Amica.it

