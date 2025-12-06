Con la National Security Strategy di Trump l’America è ufficialmente un avversario

Il documento National Security Strategy adottato dalla Casa Bianca è una sorpresa solo per chi non ha voluto vedere che cosa succedeva con la seconda presidenza Trump. Toni e argomenti risentono del lavoro di scavo ideologico e propagandistico di J. D. Vance contenuto nel suo discorso alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, e la proclamazione della fine della civiltà europea, data per imminente, anzi già in corso, ha in effetti quello stigma. Demografia, immigrazione, diritti umani e correttezza politica a sfondo censorio sono i tratti che indicano nell'Unione europea un punto debole dell'occidente, un'area di decadenza politica, culturale e spirituale.

