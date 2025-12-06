Con il Frantoio Bonamini ai mercatini di Natale di Verona verrà presentato il PanettOlio

Il Frantoio Bonamini sarà presente all’iniziativa Natale Diffuso di Verona l’8 dicembre, portando nel cuore della città una degustazione di olio extravergine d’oliva e una selezione dei propri prodotti. L’appuntamento si terrà in Cortile Mercato Vecchio e nasce in collaborazione con Veronafiere. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Frantoio Bonamini di Illasi (VR) anche quest'anno è tra i protagonisti della manifestazione Olea Dulcis all’interno della VII edizione di Panettone Maximo, il Festival Nazionale del Panettone Artigianale, che si terrà a Roma domenica 30 novembre 2025, dalle - facebook.com Vai su Facebook

Natale all’insegna dell’amore: il mercatino di Verona - La splendida Verona si trasforma da città dell’amore consacrato da Shakespeare in città del Natale con le caratteristiche baite di legno che animeranno le sue strade dal 16 novembre al 26 dicembre per ... Lo riporta siviaggia.it

Mercatini di Natale, dove trovare i più belli d'Italia: le città e le date. La Guida - Il Natale è quasi alle porte e in tantissime città italiane i mercatini natalizi sono l'attrazione principale per residenti e anche turisti. Da leggo.it

Mercatini di Natale, questi sono i più belli al mondo: visitarli è davvero magico - Per vivere un'esperienza unica non puoi non scoprire questi mercatini di Natale, sono i più belli al mondo: tra luci, profumi e decorazioni, visitarli sarà davvero un momento magico. Riporta diregiovani.it

I migliori mercatini di Natale - Una tazza di cioccolata calda o di fumante vin brulé, il profumo dei biscotti allo zenzero che si mescola con quello delle candele. Si legge su corriere.it