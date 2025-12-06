Con il cuore in tasca Educare al sentimento | il libro del sociologo Alessandro De Giorgi a Nardò
Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 17.00, presso gli esclusivi spazi di Post-Experience Store (Via G. Cantore 3) a Nardò si svolgerà la presentazione ufficiale del libro “Con il cuore in tasca. Educare al sentimento” di Alessandro De Giorgi. Dopo il saluto del sindaco Pippi Mellone, interverranno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
