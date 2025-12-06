Con Giorgia Meloni c’è un’Italia più forte Malan presenta Atreju

Formiche.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come fa un partito con tratti novecenteschi come Fratelli d’Italia a confrontarsi con ragazzi che usano IA e social network? E come si intrecciano valori e identità, con confronto e modernità? Altro che destra chiusa e che si parla dinanzi ad uno specchio. Atreju, spiega a Formiche.net il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, si conferma agorà di confronto con altre opinioni perché “chi rifiuta il confronto, pensando che appiccicando etichette si vince il dibattito, sta altrove”. Nell’edizione del 2025, oltre alle consuete voci non di area, è previsto anche un dibattito con Fini e Rutelli, “utile per conoscere la storia e incontrare chi, a suo tempo, ne è stato protagonista, il contrario della visione di chi pratica la cancel culture”. 🔗 Leggi su Formiche.net

con giorgia meloni c8217232 un8217italia pi249 forte malan presenta atreju

© Formiche.net - Con Giorgia Meloni c’è un’Italia più forte. Malan presenta Atreju

News recenti che potrebbero piacerti

giorgia meloni c8217232 un8217italiaUsa-Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” - Ue, Meloni: “No incrinature ma se l'Europa vuole essere grande deve difendersi da sé” ... Lo riporta tg24.sky.it

giorgia meloni c8217232 un8217italiaMeloni sta con gli Usa: “La Ue si difenda da sé”. Salvini: stop alle armi - La premier: “Sull’Ucraina la nostra linea non cambia”. repubblica.it scrive

giorgia meloni c8217232 un8217italiaMeloni: “Non vedo incrinarsi rapporti Usa-Ue, ma Europa deve difendersi da sola” - Giorgia Meloni non sembra preoccupata dalla nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa diffusa dalla Casa Bianca, ... msn.com scrive

Non è semplice spiegare il successo di Giorgia Meloni - Come vi ho raccontato in questo approfondimento, infatti, è abbastanza frequente – o meglio, storicamente accertato – il calo di consensi che sperimenta chiunque si assuma l’onere e l’onore di ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni C8217232 Un8217italia