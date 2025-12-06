Come fa un partito con tratti novecenteschi come Fratelli d’Italia a confrontarsi con ragazzi che usano IA e social network? E come si intrecciano valori e identità, con confronto e modernità? Altro che destra chiusa e che si parla dinanzi ad uno specchio. Atreju, spiega a Formiche.net il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, si conferma agorà di confronto con altre opinioni perché “chi rifiuta il confronto, pensando che appiccicando etichette si vince il dibattito, sta altrove”. Nell’edizione del 2025, oltre alle consuete voci non di area, è previsto anche un dibattito con Fini e Rutelli, “utile per conoscere la storia e incontrare chi, a suo tempo, ne è stato protagonista, il contrario della visione di chi pratica la cancel culture”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con Giorgia Meloni c’è un’Italia più forte. Malan presenta Atreju