ABBONATI A DAYITALIANEWS Oggi, 6 dicembre, inaugurazione del grande parco tematico che attrae un vasto pubblico di visitatori alle pendici dell’Etna L’esperienza emozionante che illumina il Natale a Catania è appena iniziata. I siciliani e i turisti faranno tappa nella città del vulcano Etna per trascorrere almeno un giorno di divertimento nel più grande parco tematico del Sud Italia. L’inaugurazione del Christmas Town si è svolta oggi a Le Ciminiere alla presenza delle istituzioni. La ruota panoramica ha iniziato a girare: elfi, musicisti e personaggi guidati dallo scampanellio di Babbo Natale hanno meravigliato i visitatori con la Parata d’apertura, per poi animare ogni angolo del grande Villaggio natalizio che luccicherà da oggi fino al 6 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Con Christmas Town, Catania diventa crocevia del turismo natalizio nel Sud Italia – FOTO