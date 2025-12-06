Con Christmas Town Catania diventa crocevia del turismo natalizio nel Sud Italia – FOTO

Oggi, 6 dicembre, inaugurazione del grande parco tematico che attrae un vasto pubblico di visitatori alle pendici dell'Etna L'esperienza emozionante che illumina il  Natale  a  Catania  è appena iniziata. I  siciliani  e i  turisti  faranno tappa nella città del vulcano Etna per trascorrere almeno un giorno di divertimento nel  più grande parco tematico del Sud Italia. L'inaugurazione del  Christmas Town  si è svolta oggi a Le Ciminiere alla presenza delle istituzioni. La ruota panoramica ha iniziato a girare: elfi, musicisti e personaggi guidati dallo scampanellio di Babbo Natale hanno meravigliato i visitatori con la Parata d'apertura, per poi animare ogni angolo del grande Villaggio natalizio che luccicherà da oggi fino al 6 gennaio 2026.

con christmas town catania diventa crocevia del turismo natalizio nel sud italia 8211 foto

© Dayitalianews.com - Con Christmas Town, Catania diventa crocevia del turismo natalizio nel Sud Italia – FOTO

