Competenze trasversali la Sicilia accelera | la rete di 53 scuole presenta i risultati della sperimentazione Virgilio USR e ANPE | Un modello operativo non un’idea astratta

La sperimentazione sulle competenze trasversali coordinata dall’ USR Sicilia entra nella fase di consolidamento. Ad Alcamo, presso l’ ITET “Girolamo Caruso”, scuola capofila per la Sicilia occidentale guidata dalla dirigente Vincenza Mione, si è svolta la giornata di restituzione del progetto triennale “Costruire e Misurare Competenze Trasversali”, che ha coinvolto 53 istituzioni scolastiche distribuite tra Sicilia, Veneto, Lombardia, Puglia e Friuli Venezia Giulia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

HAPPINESS LABS Modulo 6 – Il progetto di sviluppo personale ? 9 dicembre 2025 ? Ore 9.30 – 12.30 (online) Relatore Davide Patruno - Orientatore e Formatore Percorso dedicato alle competenze trasversali e all’imprenditorialità, promosso dall’Ar - facebook.com Vai su Facebook

Il X Seminario INVALSI ha segnato un passaggio decisivo verso un sistema educativo più inclusivo, consapevole e umano: il resoconto dell'evento tra innovazione pedagogica, competenze trasversali e modelli innovativi. tuttoscuola.com/competenze-tra… Vai su X

SCUOLA/ Dalle competenze trasversali al curricolo di istituto, c’è un “capitale” da non disperdere - Un volume di Damiano Previtali sulle competenze non cognitive aiuta le scuole a sviluppare le soft skills in accordo con la normativa e la didattica Cercando con una delle più diffuse applicazioni di ... Come scrive ilsussidiario.net

SCUOLA/ Competenze trasversali, lo spazio di manovra tra modelli Ue e autonomia - Schemi e normative aiutano, l’autonomia deve fare il resto (4) Il Rapporto Draghi sottolinea in più punti ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cosa sono le competenze trasversali e perché sono importanti nella crescita dei ragazzi: parola all’esperta - Le competenze trasversali sono abilità che vanno oltre le conoscenze accademiche e che preparano i ragazzi a gestire le sfide del mondo reale. Da fanpage.it

Competenze trasversali: perché sono una chiave per affrontare il presente e capire il futuro - Il mondo del lavoro sta vivendo nel suo complesso un cambiamento epocale, che richiede conoscenze avanzate e sempre aggiornate per essere al passo con ... Scrive ilsole24ore.com

Bee Hive, modello Elevion accelera decarbonizzazione imprese a investimento zero - Coniugare innovazione tecnologica, competenze trasversali e fiducia tra partner pubblici e privati per accelerare la decarbonizzazione delle industrie e del terziario: è l'obiettivo ... Si legge su msn.com

Cciaa Venezia-Rovigo, al via il progetto Competenze trasversali - Parte dal Liceo "Celio Roccati" di Rovigo il nuovo progetto "Percorsi diffusi per lo sviluppo di competenze trasversali" promosso dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo attraverso la propria ... Segnala ansa.it