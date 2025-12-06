Comolli ‘gioca’ Napoli Juve sul mercato di gennaio | sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi

. Nomi e priorità per rinforzarsi. Napoli Juve è una partita che, di fatto, è già iniziata sul mercato. I dirigenti Manna e Comolli condividono una serie di guizzi e di obiettivi comuni, mentre le rispettive squadre cercano di far fronte a emergenze infortuni e lacune tattiche. I due estremi: Tiago Gabriel e Rodri Mendoza. Uno dei nomi più forti per la Juventus resta Tiago Gabriel, oggi al Lecce. Il difensore piace parecchio e l’opportunità di strapparlo a Corvino potrebbe presto arrivare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli ‘gioca’ Napoli Juve sul mercato di gennaio: sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi

"Nel calcio storicamente si reclutano giocatori nati nella prima parte dell'anno ma i dati dicono che chi ce la fa spesso è nato nella parte finale dell'anno. Dai dati si può capire la personalità e la condizione mentale dei giocatori"

Damien Comolli, tre giorni dopo essere stato nominato amministratore delegato della Juventus, è stato l'ospite

Via Tudor, dentro Spalletti: dopo un inizio di stagione a dir poco deludente, la Juve ha deciso di cambiare per provare a dare una svolta.

"L'accordo con Vlahovic è di parlare di futuro a fine stagione: non aspettatevi nulla prima, perché non ci saranno novità" ha detto Comolli.

il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube e commentando le prime parole da amministratore delegato della Juventus di Damien Comolli, ha sottolineato come

il giornalista Massimiliano Nerozzi ha parlato a Tutti Convocati rimarcando come Igor Tudor non sia stato una scelta fatta dal direttore generale della Juventus Damien Comolli.

"Conta capire il grado di personalità che accompagna ogni calciatore e la personalità si misura di persona", ha puntualizzato l'albanese.