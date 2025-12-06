Comolli ‘gioca’ Juve Napoli sul mercato di gennaio | sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi

. Nomi e priorità per rinforzarsi. Napoli Juve  è una partita che, di fatto, è  già iniziata sul mercato. I dirigenti  Manna  e  Comolli  condividono una serie di  guizzi  e di  obiettivi comuni, mentre le rispettive squadre cercano di far fronte a  emergenze infortuni  e  lacune tattiche. I due estremi: Tiago Gabriel e Rodri Mendoza. Uno dei  nomi più forti  per la  Juventus  resta  Tiago Gabriel, oggi al  Lecce. Il difensore piace parecchio e l’opportunità di strapparlo a  Corvino  potrebbe presto arrivare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Comolli 'gioca' Juve Napoli sul mercato di gennaio: sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi

