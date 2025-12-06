Comolli ‘gioca’ Juve Napoli sul mercato di gennaio | sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi

. Nomi e priorità per rinforzarsi. Napoli Juve è una partita che, di fatto, è già iniziata sul mercato. I dirigenti Manna e Comolli condividono una serie di guizzi e di obiettivi comuni, mentre le rispettive squadre cercano di far fronte a emergenze infortuni e lacune tattiche. I due estremi: Tiago Gabriel e Rodri Mendoza. Uno dei nomi più forti per la Juventus resta Tiago Gabriel, oggi al Lecce. Il difensore piace parecchio e l’opportunità di strapparlo a Corvino potrebbe presto arrivare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli ‘gioca’ Juve Napoli sul mercato di gennaio: sfida lanciata a Manna e De Laurentiis per questi obiettivi

