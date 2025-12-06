Commercio e solidarietà | Alberi di Natale in dono alle scuole e ai bisognosi

Il Natale è da sempre associato a un’atmosfera di solidarietà, un periodo in cui le emozioni si intensificano e il senso di comunità trova spazio tra i gesti di altruismo. Il Centro Commerciale Naturale di Castelfranco – proprio in questo spirito – si mette a disposizione della comunità con la donazione di 60 alberi di Natale. Un gesto di solidarietà che conferma l’impegno dei commercianti e imprenditori in favore del territorio. Regalare un albero significa donare qualcosa che va oltre l’oggetto materiale: è un gesto che dura nel tempo. Donare alberi di Natale, significa regalare un simbolo di speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commercio e solidarietà: "Alberi di Natale in dono alle scuole e ai bisognosi"

