COMitolo rosa i benefici della lanaterapia per i pazienti in attesa al COM

L’Oncologia e l’Ematologia dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Modena, l’Associazione Angela Serra e l’Ente Filantropico Gomitolorosa presentano “COMitolo Rosa” un progetto di umanizzazione delle cure rientrante tra quelli promossi dall’AOU di Modena che unisce umanità e scienza per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

