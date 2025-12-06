Come sta giocando Yuri Romanò in Russia? Tanti punti e bomber ad alte percentuali ma la squadra tentenna

Yuri Romanò ha giocato dieci partite nella Super League, il massimo campionato russo di volley maschile. Dopo aver contribuito in maniera determinante al trionfo dell’Italia ai Mondiali, l’opposto ha lasciato Piacenza e si è trasferito in una nuova realtà, iniziando l’avventura con il Fakel Novy Urengoy. Il bomber si sta mettendo in mostra a livello individuale: è il miglior marcatore della squadra con 189 punti (12 muri, 13 ace, 51% in fase offensiva e una media di 18,9 punti a partita). Numeri e percentuali di tutto rispetto in un torneo competitivo e che certificano la caratura dell’attaccante brianzolo, ma purtroppo le sue prestazioni non bastano per la causa del suo club. 🔗 Leggi su Oasport.it

