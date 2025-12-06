Come sfruttare i giorni di festa per rigenerare la mente e il corpo grazie alla biofilia
Bastano poche ore immersi nel paesaggio naturale per ridurre burnout e stress, aumentando benessere e capacità rigenerativa. Lo dice una nuova ricerca di 6mila ore e oltre 200 partecipanti realizzata in collaborazione tra Università di Trento e Friland. Ecco i nuovi dati italiani sul rapporto tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
