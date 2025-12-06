Come scegliere la migliore crema solare nell'inverno delle Olimpiadi

Nell’inverno delle Olimpiadi Milano Cortina, tutti pronti per salire in alta montagna? Attrezzati nel mondo giusto? A questo proposito, c’è più di un motivo per cui bisogna usare le creme solari in inverno: la neve è capace di riflettere fino al 90 per cento della luce solare. Questo fenomeno, conosciuto come riverbero, può così raddoppiare l’intensità dei raggi UV sia sulla pelle sia negli occhi. Non stupisce che, proprio a causa di questa rifrazione, il rischio di danni cutanei e oculari aumenti notevolmente proprio in inverno. E non solo in alta quota. Anche in città dove l’asfalto riesce a riflettere il 12 per cento dei raggi UV. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Come scegliere la migliore crema solare nell’inverno delle Olimpiadi

