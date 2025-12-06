Come salvare Luigi XVI dalla ghigliottina con l’AI senza magie né paradossi
Abbiamo fatto un esperimento. Lo ha fatto Salvatore Merlo, vicedirettore del Foglio, sedendosi davanti a ChatGPT con un’idea semplice e un po’ folle: provare a salvare Luigi XVI dalla ghigliottina usando l’intelligenza artificiale. Non con la magia, ma con l’unica arma che un sovrano del Settecento non poteva avere: sapere in anticipo come andrà a finire. Merlo pone subito la regola del gioco: l’AI deve rispondere sempre “nei panni di Luigi XVI” che è stato avvertito da un viaggiatore del tempo. E parte con la domanda madre: «Sei Luigi XVI. Un uomo venuto dal futuro ti dice che nel 1789 scoppierà una rivoluzione che travolgerà la monarchia e ti porterà alla ghigliottina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
