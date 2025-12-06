Come ottenere un prestito personale con la partita Iva e cosa valutare

Le partite Iva attive in Italia sono oltre 5 milioni secondo i dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi al 2023. Di queste, la percentuale più alta, ovvero il 22%, appartiene al settore del commercio mentre circa il 12% alle attività professionali tecniche e scientifiche. Possedere una partita Iva significa lavorare in autonomia in quanto con essa è possibile scegliere i clienti e organizzare gli orari come meglio si crede. Tale libertà, però, comporta anche alcune difficoltà se si vuole richiedere un prestito personale. Il motivo è che l'iter può essere più complesso e la documentazione da presentare maggiore.

