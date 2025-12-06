Come iron man ha iniziato la sua era del 2026 risolvendo un difetto importante

L’universo di Iron Man sta per essere rivoluzionato con una nuova serie prevista per il gennaio 2026, guidata dagli autori di grande calibro Joshua Williamson e Carmen Carnero. La ripresa della saga promete un ritorno alle radici del personaggio, combinato con elementi innovativi e personaggi iconici mai visti prima. Questo articolo svela tutti i dettagli su questa nuova fase e sulle aspettative che suscita tra i fan e gli appassionati di Marvel. la nuova serie di iron man: un ritorno alle origini con un tocco moderno. protagonista e sviluppo narrativo. La prima storia della serie, intitolata Iron Man #1 (2026), arriverà nelle fumetterie il 28 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Come iron man ha iniziato la sua era del 2026 risolvendo un difetto importante

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

**Il conto alla rovescia per il Natale è iniziato!** E, ammettiamolo… ogni anno succede la stessa cosa: tra regali da scegliere, cene da organizzare e casa da sistemare, i preparativi diventano una corsa contro il tempo. **Preparati al meglio: inizia qui.** #natale - facebook.com Vai su Facebook

Iron Man e Spider-Man nel MCU: il segreto che Tony Stark non ha mai svelato a Peter Parker - Tony ha creato due tute per Peter e gli ha dato accesso ad una macchina per crearne un'altra, ma non ha mai incluso un Reattore Arc nei suoi progetti per Spider- Secondo comingsoon.it