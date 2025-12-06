Come iron man ha iniziato la sua era del 2026 risolvendo un difetto importante

Jumptheshark.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’universo di Iron Man sta per essere rivoluzionato con una nuova serie prevista per il gennaio 2026, guidata dagli autori di grande calibro Joshua Williamson e Carmen Carnero. La ripresa della saga promete un ritorno alle radici del personaggio, combinato con elementi innovativi e personaggi iconici mai visti prima. Questo articolo svela tutti i dettagli su questa nuova fase e sulle aspettative che suscita tra i fan e gli appassionati di Marvel. la nuova serie di iron man: un ritorno alle origini con un tocco moderno. protagonista e sviluppo narrativo. La prima storia della serie, intitolata Iron Man #1 (2026), arriverà nelle fumetterie il 28 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

come iron man ha iniziato la sua era del 2026 risolvendo un difetto importante

© Jumptheshark.it - Come iron man ha iniziato la sua era del 2026 risolvendo un difetto importante

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Iron Man e Spider-Man nel MCU: il segreto che Tony Stark non ha mai svelato a Peter Parker - Tony ha creato due tute per Peter e gli ha dato accesso ad una macchina per crearne un'altra, ma non ha mai incluso un Reattore Arc nei suoi progetti per Spider- Secondo comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Iron Man Ha Iniziato