Come ha fatto un uomo ad attraversare il mondo a piedi senza mai usare aerei o navi | la storia di Karl Bushby

Per vent’anni Karl Bushby ha camminato senza mezzi, dall’Alaska all’Inghilterra, attraversando gelo, deserti e confini: l’impresa solitaria di un uomo contro gli stessi limiti imposti dalla geografia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

