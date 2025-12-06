Come funziona la propaganda di Bruxelles | dialogo con Thomas Fazi
Il 10 dicembre, alle ore 13.00, in diretta sul canale Instagram di InsideOver, sarà per noi un piacere avere ospite il saggista, giornalista, traduttore e autore di documentari Thomas Fazi. Quest’ultimo si confronterà con Roberto Vivaldelli su un tema fondamentale, quello della propaganda mediatica. Fazi, infatti, è autore di un’inchiesta, pubblicata lo scorso giorno, che ha fatto luce sull’impressionante volume di fondi che l’Unione europea ha erogato ai media del continente negli ultimi dieci anni. Secondo il report del giornalista, Bruxelles avrebbe stanziato complessivamente circa un miliardo di euro a favore di giornali, agenzie di stampa, televisioni e radio in tutta Europa. 🔗 Leggi su It.insideover.com
