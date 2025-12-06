Come capire se una persona ha raggiunto la maturità emotiva

Grandi emozioni, emozioni da grandi: la maturità emotiva è un passaggio fondamentale nelle nostre vite e, che si tratti di lavoro o di relazioni interpersonali, può essere utile capire se le persone con cui trascorriamo più tempo abbiano sviluppato questa caratteristica, che da un punto di vista biologico arriva in un momento preciso della vita (mentre la questione da un punto di vista psico-emotivo è più complessa). La maturità emotiva nella visione neurobiologica. Ecco, se partiamo dalla prospettiva biologica, quella che riguarda più da vicino il nostro cervello, una grande esperta, la professoressa Daniela Perani, autrice di Quando il cervello si emoziona, ci spiega che «siamo maturi emotivamente quando si stabilizzano i sistemi neurali coinvolti nell’elaborazione delle emozioni». 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come capire se una persona ha raggiunto la maturità emotiva

