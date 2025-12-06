Com’è andato davvero l’incontro tra Macron e Xi?

Dujiangyan si trova alle porte di Chengdu e ospita uno dei sistemi di irrigazione più antichi al mondo. Qui, tra i canali millenari che portano l’acqua verso la pianura del Sichuan da più di 2000 anni, Xi Jinping ha scelto di ospitare Emmanuel Macron per la parte informale dei loro colloqui. Una componente ormai irrinunciabile degli annuali incontri tra i due leader. Nel 2024, durante la visita del presidente cinese a Parigi, il leader francese lo aveva accompagnato sul Tourmalet dell’amata nonna. Stavolta, Xi ha scelto una meta ad alto valore simbolico per saldare la «tradizionale amicizia» tra i due Paesi, che i media statali cinesi definiscono «spiriti affini». 🔗 Leggi su Lettera43.it

