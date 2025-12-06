Combinata nordica Rydzek vince in volata il segmento di fondo della Mass a Trondheim Tre italiani in top15
Johannes Rydzek fa la differenza con uno sprint finale impressionante e si aggiudica il segmento di fondo della Mass Start di Trondheim che inaugura la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’esperto tedesco dovrà però superarsi tra poche ore nel segmento di salto sul trampolino piccolo norvegese per difendere un posto sul podio, considerando i distacchi minimi generati dalla 10 km sugli sci stretti. Rydzek si è imposto infatti in volata con un margine inferiore di soli 7 decimi sul norvegese Jens Luraas Oftebro e 1.2? sull’altro padrone di casa norsk Aleksander Skoglund (il miglior fondista del circuito maggiore). 🔗 Leggi su Oasport.it
