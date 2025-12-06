Combinata nordica | la Mass Start va a Thomas Rettenegger italiani fuori dalla top-30
Dopo la delusione di settimana scorsa a Ruka, con l’annullamento a causa di condizioni avverse sul trampolino, arriva finalmente la prima vittoria della carriera per Thomas Rettenegger. Meritatissimo il successo nella Mass Start di Trondheim per l’austriaco, devastante dall’HS102 della località norvegese. Ci si aspettava uno stravolgimento della classifica nel salto e così è stato. Ad esempio Johannes Rydzek, leader dopo il fondo, è crollato addirittura in ventiduesima piazza. Davanti dunque i saltatori: 100 metri per Rettenegger, di gran lunga il miglior salto di giornata, per conquistare il successo in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Combinata nordica, Rydzek vince in volata il segmento di fondo della Mass a Trondheim. Tre italiani in top15 - Vai su X
Combinata Nordica – La Norvegia apre le danze in Coppa del Mondo: vittoria di Hagen su in volata a Trondheim su Armbruster - facebook.com Vai su Facebook
Combinata nordica: la Mass Start va a Thomas Rettenegger, italiani fuori dalla top-30 - Dopo la delusione di settimana scorsa a Ruka, con l’annullamento a causa di condizioni avverse sul trampolino, arriva finalmente la prima vittoria della carriera per Thomas Rettenegger. Da oasport.it
Combinata nordica: colpo a sorpresa dell’austriaca Katharina Gruber, battuta Ida Marie Hagen nella mass start - Battere Ida Marie Hagen in una Mass Start non è mai facile, ancor meno davanti al pubblico di casa a Trondheim. Riporta oasport.it
Mass start di Ruka, Samuel Costa si esalta nel fondo: è quarto - Samuel Costa 4°, Aaron Koster 10°, segnale Italia nel fondo ... Lo riporta sportface.it
Rydzek guida la mass start di Trondheim dopo la 10 km. Gruber a segno nella gara femminile, Dajori 22sima - Il tedesco Johannes Rydzek si è imposto in rimonta al termine dei 10 chilometri del primo atto della Mass Start che apre in chiave maschile la tappa di Coppa del Mondo di Trondheim, in Norvegia. Si legge su fisi.org
Debuttano le donne e rientra Pittin: la Coppa del Mondo di combinata nordica fa tappa a Trondheim con 8 azzurri - Gianmoena guida la nazionale femminile all'opening stagionale, cinque gli azzurri per le due gare maschili in programma nel week- Si legge su neveitalia.it
Coppa del mondo di combinata nordica 2025 / 2026: la prima tappa a Ruka, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di combinata nordica a Ruka, Finlandia, in programma dal 27 al 30 novembre: scopri tutte le gare e i risultati. Si legge su olympics.com