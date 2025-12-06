Dopo la delusione di settimana scorsa a Ruka, con l’annullamento a causa di condizioni avverse sul trampolino, arriva finalmente la prima vittoria della carriera per Thomas Rettenegger. Meritatissimo il successo nella Mass Start di Trondheim per l’austriaco, devastante dall’HS102 della località norvegese. Ci si aspettava uno stravolgimento della classifica nel salto e così è stato. Ad esempio Johannes Rydzek, leader dopo il fondo, è crollato addirittura in ventiduesima piazza. Davanti dunque i saltatori: 100 metri per Rettenegger, di gran lunga il miglior salto di giornata, per conquistare il successo in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica: la Mass Start va a Thomas Rettenegger, italiani fuori dalla top-30