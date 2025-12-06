Combinata nordica Hagen fa il vuoto nel segmento di fondo della Mass a Trondheim Dejori vicina alla top10
Ida Marie Hagen conferma la sua supremazia sugli sci stretti e vince in solitaria il segmento di fondo della Mass Start a Trondheim in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. La padrona di casa norvegese, reduce dal successo in volata di ieri nella Gundersen, dovrà guadagnarsi l’eventuale vittoria in back-to-back tra poche ore nel segmento di salto sul trampolino piccolo. Hagen, capace di conquistare la Sfera di Cristallo nell’inverno 2023-2024, è riuscita a fare il vuoto già nel primo dei due giri in programma per la 5 km di fondo, andando in fuga con un ritmo insostenibile per il resto della concorrenza e mantenendo un buon vantaggio fino al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
