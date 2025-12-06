Combinata nordica | colpo a sorpresa dell’austriaca Katharina Gruber battuta Ida Marie Hagen nella mass start
Battere Ida Marie Hagen in una Mass Start non è mai facile, ancor meno davanti al pubblico di casa a Trondheim. A riuscire nell’impresa è una ragazza ancora non maggiorenne: l’austriaca Katharina Gruber sorprende tutti nella seconda tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile e si prende una vittoria strepitosa. Addirittura tredicesima dopo il fondo, la classe 2008 ha trovato un super salto da 97 metri, con una finestra di vento favorevole, andando a con 111.8 punti il primo podio e primo successo della carriera. Beffata Hagen: la norvegese deve arrendersi per 33”, confermando ovviamente il pettorale giallo di leader della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
