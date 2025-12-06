Coltelli hashish e insulti agli agenti davanti al fast food a Como | così due ragazze finiscono denunciate
È iniziato tutto come un normale controllo davanti a un noto fast food di via Plinio, in pieno centro a Como, e si è trasformato in un intervento ben più serio. Durante i servizi straordinari di controllo del territorio, una volante della polizia di Stato di Como ha notato due ragazze sedute a un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
