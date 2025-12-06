"C’era sempre per tutti, anche quando era stanchissima", ricordano al Pronto soccorso. Ed è proprio tornando dall’ospedale di Ravenna, dove aveva passato l’intera notte in servizio, che Nina Cristian, 58 anni, operatrice socio-sanitaria (foto), ha perso la vita ieri mattina. Aveva iniziato il turno alle 20 di giovedì ed era uscita alle 7: un’altra notte difficile, di quelle che lasciano addosso il peso della fatica e delle responsabilità. Stava rientrando a Santerno, dove viveva con la figlia (un altro figlio abita ad Ancona), quando – a pochi minuti da casa – la sua Mg è finita fuori traiettoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colpo di sonno dopo il turno di notte: perde la vita una Oss del pronto soccorso