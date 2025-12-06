Colpo di scena! Mentana si sveglia con una notizia bomba è successo dopo l’intervista alla Meloni

Il panorama dell'informazione serale italiana è stato recentemente segnato da un evento di grande risonanza mediatica e politica: l'intervista esclusiva della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, al telegiornale di La7. Questa scelta editoriale, curata e condotta dal direttore Enrico Mentana, si è rivelata una mossa strategica non solo per l'approfondimento dei temi di attualità, ma anche per la competizione serrata negli ascolti della fascia oraria più ambita: le ore 20:00. L'attenzione catalizzata dall'apparizione della premier su un canale tradizionalmente orientato all'approfondimento e al dibattito, come La7, ha avuto un impatto misurabile e significativo sui dati di share e sui contatti totali registrati, posizionando il TgLa7 come un protagonista indiscusso di quella specifica serata informativa.

