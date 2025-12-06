A partire da ieri, la storia dell'intrattenimento globale è cambiata per sempre. Netflix, la piattaforma che ha trasformato il modo di guardare film e serie, spostandoli dal cinema al divano di casa, ha ufficializzato l'acquisto di Warner Bros. Discovery, dopo una guerra di offerte che ha visto soccombere colossi come Paramount e Comcast. Con un accordo da circa 83 miliardi di dollari, il re dello streaming guadagna così lo scettro della vecchia Hollywood. Per essere precisi, secondo i termini dell'accordo gli investitori di Wbd riceveranno 23,3 dollari in contanti e 4,5 dollari in azioni Netflix per ogni azione della società. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpo da 83 miliardi a Hollywood, Netflix compra Warner Bros