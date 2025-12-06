Colpito da un ramo mentre pota una pianta | soccorso in un bosco a Sormano
Intervento di soccorso oggi, sabato 6 dicembre 2025, intorno alle 12.30 a Sormano, in località Groo. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito mentre stava potando una pianta nel bosco: un ramo si è staccato gli è caduto addosso, provocandogli traumi che hanno reso necessario l’intervento urgente dei. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
UN PADRE CARNEFICE.... SANTA BARBARA! Il 4 Dicembre ricorre Santa Barbara! Si racconta che mentre Barbara veniva condotta in prigione la sua veste s’impigliò in un ramo di ciliegio. Una volta in cella la Santa mise il ramo in un bicchiere d’acqua e il gi - facebook.com Vai su Facebook