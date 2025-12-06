Collezione Bissoni e non solo | oggi inaugurano tre mostre

Nei principali contenitori culturali di Cesenatico oggi saranno inaugurate tre mostre. " Colori del moderno e tracce d’antico " è quella allestita alla Galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci di Cesenatico dove alle 18 interverranno i curatori e le autorità. L’esposizione rappresenta un secondo sguardo, dopo l’allestimento di un anno fa dedicato alla straordinaria serie di vetri artistici e artisti extraeuropei, all’interno della preziosa collezione d’arte donata da Giovanni Bissoni nel 2023 al Comune. La mostra presenta altri due nuclei: il primo dedicato a pitture e sculture novecentesche e contemporanee, il secondo comprende invece una sezione di arte antica, anch’essa oggetto dell’interesse collezionistico di Bissoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

