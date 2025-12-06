Colle | Volontariato antidoto a tossine
13.15 "Il volontariato è la palestra di democrazia concreta che può immettere forza vitale nelle Istituzioni". Così il Presidente Mattarella a Palermo. "E' elemento necessario in un tempo contrassegnato anche da paure suscitate da tossine messe in circolo ingannevolmente da indifferenze che non condannano la sopraffazione, la violenza, l'illegalità, l'allontanamento dalle ragioni della convivenza civile. Le tossine oscurano il futuro e il volontariato è l'antidoto prodigioso"."I volontari sono veri e propri patrioti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
