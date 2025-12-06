Coesione Italia – L’Italia delle comunità l’Europa dei territori | seminario alla Camera
Anna Maria Bernini ROMA – Nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il seminario “Coesione Italia – L’Italia delle comunità, l’Europa dei territori – Numeri, storie, futuro”. Aprono i lavori, mercoledì alle 10.15, i saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti. A seguire Riccardo Crescenzi (London School of Economics) illustra ‘Il valore della coesione: dagli scenari ai risultati’, quindi gli interventi di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo (in videocollegamento), Pasquale Gandolfi, Presidente UPI, Gaetano Manfredi, Presidente ANCI, Andrea Prete, Presidente Unioncamere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
