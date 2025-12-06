Coerente alternata
L'altra sera, a Piazzapulita, un programma che ci dimentichiamo sempre di vedere, Silvia Salis, campionessa di una sinistra che vive nella contraddizione quotidiana, ha detto che «l'elettorato di destra è meno coerente rispetto a quello di sinistra», ma solo perché non se la sentiva di dire che è più stupido. E non sappiamo se sia peggio la spocchia o il razzismo etico. «All'elettore di sinistra se prometti il taglio delle accise ti aspetta sotto casa fino a quando non lo fai. È questa la differenza», ha detto. Con la differenza che, però, non ci sembra che gli elettori di sinistra abbiamo aspettato sotto casa i loro leader quando dopo avere detto «Mai con il M5S!» poi ci si sono alleati; o quando, dopo aver varato il Jobs act, hanno sostenuto un referendum per abolirlo; o quando, dopo avere proposto la riforma della giustizia, l'hanno combattuta una volta che voleva farla la destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
